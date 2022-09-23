Aslı Şafak, Altın Kelebek'i İbrahim Tatlıses yüzünden reddetti! "O listede olmak istemiyorum"

Altın Kelebek Ödülleri adaylarının belli olmasının ardından ismini adaylar listesinde gören ekran yüzü Aslı Şafak, o listede yer almak istemediğini dile getirdiği zehir zemberek bir tweet attı.
Şafak paylaşımında İbrahim Tatlıses'i örnek göstererek "Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum." dedi.
Aslı Şafak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Altın Kelebek adayları açıklandı. Kadın sunucular arasındaymışım. Aslında ekrandan burnu görünenler bile listeye alınmış. Geçen yıl yaşam boyu onur ödülü, yaşamını kadın döverek geçiren İbrahim Tatlıses’e verilmişti. O listede olmak istemiyorum. Selametle."