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  3. Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavirüs kaptıklarını duyurdu!

Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavirüs kaptıklarını duyurdu!

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım koronavirüse yakalandığını duyurdu. Güzel oyuncu yaşadığı zor günleri takipçileri ile paylaştı.

Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavirüs kaptıklarını duyurdu!

Bir dönemin aranan isimlerinden olan ünlü oyuncu Aslı Tandoğan hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ailecek koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavisür kaptıklarını duyurdu!

Aslı Tandoğan Covid-19'a hayatını kaybeden kayınpederinin cenaze töreninde yakalandıklarını düşündüğünü söyledi.

Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavisür kaptıklarını duyurdu!

şinin 13 gün kendisin de 5 gün hastanede kaldığını dile getiren Aslı Tandoğan koronavirüsü çok ağır geçirdiklerini söyleyerek takipçilerine çağrı da bulundu: "Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın" dedi.

Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavisür kaptıklarını duyurdu!

Kayınpederinin cenazesi sırasında tüm ailenin koronavirüse yakalandığını söyleyen Tandoğan, 40 yaşında olan ve spor yapan eşi Cahit Tan Yeşilada'nın ise hastalığı hastanede yatarak çok ağır atlattığını ifade etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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