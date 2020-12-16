Aslı Tandoğan ailesi ile birlikte kayınpederinin cenazesinde koronavirüs kaptıklarını duyurdu!

Bir dönemin aranan isimlerinden olan ünlü oyuncu Aslı Tandoğan hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ailecek koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Aslı Tandoğan Covid-19'a hayatını kaybeden kayınpederinin cenaze töreninde yakalandıklarını düşündüğünü söyledi.

şinin 13 gün kendisin de 5 gün hastanede kaldığını dile getiren Aslı Tandoğan koronavirüsü çok ağır geçirdiklerini söyleyerek takipçilerine çağrı da bulundu: "Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın" dedi.

Kayınpederinin cenazesi sırasında tüm ailenin koronavirüse yakalandığını söyleyen Tandoğan, 40 yaşında olan ve spor yapan eşi Cahit Tan Yeşilada'nın ise hastalığı hastanede yatarak çok ağır atlattığını ifade etti.