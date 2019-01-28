Aslı Turanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ata Demirer'in yeni sevgilisi

Son günlerde Aslı Turanlı ile Ata Demirer'in aşk yaşadığı iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Ata Demirer, sosyal medya üzerinden adeta Aslı Turanlı'ya aşkını itiraf etti! Peki Aslı Turanlı kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Ata Demirer'in yeni sevgilisi kimdir? İşte ünlü çift hakkında tüm detaylar...

ASLI TURANLI - ATA DEMİRER AŞKI

Ata Demirer, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşklarını herkese duyurdu. Son günlerde Ata Demirer’in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları kulaktan kulağa yayılmıştı.

Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde bir film galasında muhabirlerin " Ata ile aşk yaşıyor musunuz" sorusuna “Öyle bir şey yok” diye cevap vermişti.

KALP EMOJİSİYLE KARŞILIK VERDİ

Sosyal medya hesabından Aslı Turanlı'nın fotoğrafına kalp emojisi göndererek aralarında yaşandığı iddia edilen aşk dedikolarını doğrulamış oldu. Aslı Turanlı ise Ata Demirer'in kalpli yorumuna öpücük emojisi göndererek cevap verdi.

ASLI TURANLI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız’ diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.