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Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Üçüncü çocuk açıklaması

Yıldız futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan dün akşam bir düğüne katıldı. Düğünden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşan Aslıhan Turan'ın göbeği dikkat çekti. 'Çiftin üçüncü çocukları mı olacak?' sorusu akılları karıştırdı.

Aslıhan Doğan Turan hamile mi? Üçüncü çocuk açıklaması

Ünlü çiftin ilk çocukları Hamza Arda 2018'de, küçük bebek Asil Aslıhan da 2020'de dünyaya gelmişti. Aslıhan Doğan Turan yaptığı açıklamada kalabalık aile sevdiklerini ve 5 çocuk yapmak istdiklerini söylemişti. Bunun üzerine fotoğrafta göbeğinde şişlik bulunması 'üçüncü çocuk mu geliyor?' sorularını akıllara getirdi. 

AÇIKLAMA GELDİ

Aslıhan Doğan yaptığı paylaşımla ilgili hakkında çıkan üçüncü çocuk iddialarına yanıt verdi. Sosyetik güzel "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, görüntünün elbisesinden kaynaklandığını ifade etti.

Aslıhan Doğan turan hamile mi? Üçüncü çocuk açıklaması

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