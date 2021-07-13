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  3. Aslışah Alkoçlar doğumu Türkiye'de yapacağını açıkladı! Yurt dışında doğuranlara sitem etti: "Türkiye'deki ebeler nerede var?"

Aslışah Alkoçlar doğumu Türkiye'de yapacağını açıkladı! Yurt dışında doğuranlara sitem etti: "Türkiye'deki ebeler nerede var?"

Kaan Demirbağ ile hayatını birleştiren ve yakında anne olmaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar yurt dışında doğum yapmayı tercih edenlere dikkat çekici bir gönderme yaptı.

Aslışah Alkoçlar doğumu Türkiye'de yapacağını açıkladı! Yurt dışında doğuranlara sitem etti: "Türkiye'deki ebeler nerede var?"

Hülya Koçyiğit'in 28 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar  şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Alkoçlar, Türkiye'de doğum yapacağını açıklayarak yurt dışında doğuran annelere adeta sitem etti.

"ELBETTE BURADA YAPACAĞIM"

Alkoçlar, "Doğumu Türkiye'de mi yapacaksınız?" sorusuna, "Doğumu elbette burada yapacağım! Türkiye gibisi yok. Bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki gibi doktorlar, hastaneler, hemşireler, ebeler nerede var? Bizim sağlık sektörümüzdeki servis hiçbir yerde yok!" diyerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Aslışah Alkoçlar doğumu Türkiye'de yapacağını açıkladı! Yurt dışında doğuranlara sitem etti: Türkiye'deki ebeler nerede var?

Öte yandan Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, HD Group'un veliahtı Kaan Demirağ ile Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle şubat ayında dünyaevine girmişti.

Aslışah Alkoçlar doğumu Türkiye'de yapacağını açıkladı! Yurt dışında doğuranlara sitem etti: Türkiye'deki ebeler nerede var?

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