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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi mi?

Bir süre önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti hakkında çıkan haberler sonrası birçok kişi çifte ilişkin araştırma yapıyor. Peki Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi mi? İşte detaylar...

Bir süre önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti hakkında çıkan haberler sonrası birçok kişi çifte ilişkin araştırma yapıyor. Peki Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi mi? İşte ayrıntılar...

ASLIŞAH ALKOÇLAR İLE KAAN DEMİRAĞ EVLENDİ Mİ?

Uzun süredir birlikte olan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ bir süre önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ bugün dünyaevine evine girdi. Bugün kısıtlı sayıda katılımın gerçekleştiği bir nikahla evlenen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, mutluluğa 'evet' dedi. 

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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