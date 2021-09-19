Asorti ne demek, TDK'ya göre Asorti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asorti ne demek? Asorti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asorti kelimesi. Peki asorti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asorti nedir, asorti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Asorti kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Asorti kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ASORTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asorti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asorti kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asorti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve biçimde olan (giysi)



ASORTİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Altın çizgili, yemyeşil ipek kravatı ne olursa olsun almalıydı. Ceketiyle asorti olacaktı.

