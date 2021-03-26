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Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7318.65
 
Meslek Adı : Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
 
Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
 
Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları
 
Meslek Birim Grubu : Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı :İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; deri/kürk hazır giyim alanlarında iş organizasyonu yapan ve deri/kürklerin özelliklerine uygun asortilerini yapan, asorti yapılmış deri/kürklerin uygunluk kontrol işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.
 

Görev ve İşlem Basamakları : Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,
b)    İş organizasyonu yapmak,
c)    Deri/kürkleri elde edildiği hayvan türüne göre asorti yapmak,
d)    Deri cinsine göre asorti yapmak,
e)    Kürk cinsine göre asorti yapmak,
f)    Deri/kürkleri model uyumuna göre asorti yapmak,
g)    Hatalı deri ve kürklere yönelik işlem yapmak,
h)    Asorti kontrolü yapmak,
i)    Malzemenin modele uygunluğunu kontrol etmek,
j)    Asorti yapılan malzemenin birbirine uygunluğunu kontrol etmek,
k)    Asorti yaptığı deri/kürk parçalarını ilgili birime teslim etmek,
l)     Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri mesleği için “3142.12” kod olarak kullanılır iken Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı mesleği için “7319.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Meslek Kodu “7318.65” olarak belirlenmiştir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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