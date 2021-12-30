Asortik ne demek, TDK'ya göre Asortik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asortik ne demek? Asortik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asortik kelimesi. Peki asortik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asortik nedir, asortik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASORTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asortik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asortik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asortik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Giysilerini birbirine uygun giyen

- Sosyetik

