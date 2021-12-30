ETİ Negro neden Nero oldu? Negro ve Nero kelimeleri ne anlama gelmektedir?Omicron hızla yayılıyor! Peki, uzaktan eğitim gelecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer'den uzaktan eğitim açıklaması!Günlük burç yorumları 30 Aralık 2021 Perşembe | Aslan ve Yay, derin bir oh çekeceksiniz!Asortik ne demek, TDK'ya göre Asortik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Teknik Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 10551037129 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu hangisidir? Epic Games ücretsiz oyun uygulaması nedir, nasıl alınır?Doğal gaz faturalarında yeni döneme girildi! Fiyatlandırmalara iklim tarifesi uygulanacak!Altın fiyatları aradığı ivmeyi yakaladı, fiyatlar sert yükseliyor! Yatırım yapan mutlu, yapmayan pişman! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 30 Aralık 2021 elektrik kesintisi sorgulama30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Asortik ne demek, TDK'ya göre Asortik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Asortik ne demek, TDK'ya göre Asortik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Asortik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Asortik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Asortik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Asortik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Asortik ne demek, TDK'ya göre Asortik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asortik ne demek? Asortik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asortik kelimesi. Peki asortik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asortik nedir, asortik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ASORTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asortik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Asortik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre asortik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Giysilerini birbirine uygun giyen
- Sosyetik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT