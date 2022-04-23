Asortiklik ne demek, TDK'ya göre Asortiklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asortiklik ne demek? Asortiklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asortiklik kelimesi. Peki asortiklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asortiklik nedir, asortiklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASORTİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asortiklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre asortiklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asortik olma durumu

- Sosyetiklik

