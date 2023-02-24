Asparuh Smilkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asparuh Smilkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asparuh Smilkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asparuh Smilkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asparuh Smilkov 2 Mart 1998 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Аспарух Кирилов Смилков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asparuh Smilkov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Asparuh Smilkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Asparuh Smilkov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asparuh Smilkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asparuh Smilkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asparuh Smilkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asparuh Smilkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2021 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2021 yılında Montana

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Belasitsa

Asparuh Smilkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asparuh Smilkov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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