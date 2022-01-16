Aspidistra ne demek, TDK'ya göre Aspidistra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aspidistra ne demek? Aspidistra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aspidistra kelimesi. Peki aspidistra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aspidistra nedir, aspidistra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASPİDİSTRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aspidistra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aspidistra kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aspidistra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zambakgillerden, genellikle saksıda yetiştirilen, yaprakları doğrudan doğruya topraktan çıkan bir süs bitkisi

