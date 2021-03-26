Aspiratör Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8111.31



Meslek Adı : Aspiratör Operatörü

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar



Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri



Meslek Grubu : Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri



Meslek Birim Grubu : Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı :İş organizasyonu yapan, maden sahasında ve tesislerde havalandırmayı sağlamak amacıyla bulunan aspiratörün çalışmasını takip eden, aspiratörün durması halinde gerekli tedbiri alan, aspiratörün günlük bakımını yapan, aspiratör ve bağlı ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını destekleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Aspiratör Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Aspiratörün çalışmasını kontrol etmek,

c) Aspiratörün bakımını sağlamak,

d) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aspiratör Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri mesleği için “3142.52” kod olarak kullanılır iken Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aspiratör Operatörü Meslek Kodu “8111.31” olarak belirlenmiştir.