Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdür'ü Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, nereli?SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun olduDiyarbakır Sur Nüfusu 2020 - 2021 |  Sur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı?Diyarbakır Silvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Silvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Konya Selçuklu Nüfusu 2020 - 2021 |  Selçuklu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?Diyarbakır Lice Nüfusu 2020 - 2021 |  Lice İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Otomotiv Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıKantin Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Aspiratör Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Aspiratör Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Aspiratör Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Aspiratör Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aspiratör Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8111.31
 
Meslek Adı : Aspiratör Operatörü

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
 
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
 
Meslek Grubu : Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri
 
Meslek Birim Grubu : Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı :İş organizasyonu yapan, maden sahasında ve tesislerde havalandırmayı sağlamak amacıyla bulunan aspiratörün çalışmasını takip eden, aspiratörün durması halinde gerekli tedbiri alan, aspiratörün günlük bakımını yapan, aspiratör ve bağlı ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını destekleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Aspiratör Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,
b) Aspiratörün çalışmasını kontrol etmek,
c) Aspiratörün  bakımını sağlamak,
d) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri  uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aspiratör Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri mesleği için “3142.52” kod olarak kullanılır iken Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aspiratör Operatörü Meslek Kodu “8111.31” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT