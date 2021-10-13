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  3. Aspirinle ilgili yeni gelişme! Yan etkileri faydasından daha çok!

Aspirinle ilgili yeni gelişme! Yan etkileri faydasından daha çok!

Kalp hastalıklarını önlemesi amacıyla düşük dozda tavsiye edilen aspirinle ilgili ABD'den ezber bozan bir açıklama geldi. ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, aspirinin yan etkilerinin faydalarından daha çok olduğunu belirterek kalp krizi veya felç riski bulunan 60 yaş üzeri hastalara düşük doz aspirin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Aspirinle ilgili yeni gelişme! Yan etkileri faydasından daha çok!

Abd Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle daha önce kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda risk nedeniyle aspirin kullanımının doğru olmadığını belirterek yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu açıkladı.

SİNDİRİM SİSTEMİ KANAMALARI VE ÜLSERE NEDEN OLABİLİR

Aspirinin 60 yaş üzerinde düşük dozda bile risk teşkil ederek sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Uzmanlar, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini belirtti.

Aspirinle ilgili yeni gelişme! Yan etkileri faydasından daha çok!

KALP KRİZİ GEÇİRENLERE DÜŞÜK DOZ

Daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımına devam edilmesinde bir sorun olmadığı belirtildi.

NEDEN TAVSİYE EDİLİYORDU?

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı sıvılaştırması nedeniyle kalp hastalığı ve kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

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