Asri ne demek, TDK'ya göre Asri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asri ne demek? Asri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asri kelimesi. Peki asri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asri nedir, asri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Asri kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre asri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çağdaş

