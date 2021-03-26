Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdür'ü Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, nereli?SON DAKİKA! Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun olduDiyarbakır Sur Nüfusu 2020 - 2021 |  Sur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Peygamber efendimiz berat kandilinde ne yapardı?Diyarbakır Silvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Silvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Konya Selçuklu Nüfusu 2020 - 2021 |  Selçuklu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?Diyarbakır Lice Nüfusu 2020 - 2021 |  Lice İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Otomotiv Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Asteğmen (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Asteğmen (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Asteğmen (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Asteğmen (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Asteğmen (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.48
 
Meslek Adı : Asteğmen (Jandarma)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
 
Meslek Grubu : Subaylar
 
Meslek Birim Grubu : Subaylar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Asteğmen (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi mesleği için “7127.14” kod olarak kullanılır iken Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Asteğmen (Jandarma) Meslek Kodu “0110.48” olarak belirlenmiştir.

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT