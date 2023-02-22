Asterios Mouchalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asterios Mouchalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asterios Mouchalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asterios Mouchalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asterios Mouchalis 4 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αστέριος Μουχάλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asterios Mouchalis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Asterios Mouchalis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Asterios Mouchalis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asterios Mouchalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asterios Mouchalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asterios Mouchalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asterios Mouchalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Iraklis

27 Ocak 2016 yılında Apollon 1926

30 Haziran 2016 yılında Iraklis

20 Temmuz 2016 yılında APE Lagada

1 Temmuz 2018 yılında Veria NPS

Asterios Mouchalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asterios Mouchalis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Asterios Mouchalis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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