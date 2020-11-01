Aston Villa 3-4 Southampton | Özet ve goller

Premier Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Pazar gününün gündüz maçında Aston Villa, Southampton'ı 4-3 mağlup etti. Saat 15.00'de başlayan mücadelenin sonucunda Southampton, puanını 13'e yükseltirken Aston Villa, 12 puanda kaldı. Southampton bu sonuçla, 3. sıraya yükseldi ve zirvenin yalnızca 3 puan gerisinde kaldı.

Karşılaşmada Southampton'un golleri; 20. dakikada Vestergaard, 33. ve 45. dakikalarda Ward-Prowse ve 58. dakikada Danny Ings'den geldi.

Aston Villa'nın golleri, 62. dakikada Tyrone Mings, 90+3'te Ollie Watkins'in penaltı vuruşu ve 90+7'de Jack Grealish'den geldi.