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  3. Astrolog Elvan "Geliyor gelmekte olan" dedi, tarihi ve saati açıkladı! Kalem ve kağıtları hazırlayın!

Astrolog Elvan "Geliyor gelmekte olan" dedi, tarihi ve saati açıkladı! Kalem ve kağıtları hazırlayın!

Astroloji Danışmanı olan ve Twitter'da Astrolog Elvan ismiyle tanınan fenomen burç yorumcusu Elvan Yarma, bugün takipçilerine bir müjde verdi. Tarih ve saati ile bugünün çok özel bir gün olduğunu belirten Elvan takipçilerine, "kalk, alarm kur" uyarısında bulundu.

Astrolog Elvan "Geliyor gelmekte olan" dedi, tarihi ve saati açıkladı! Kalem ve kağıtları hazırlayın!

Twitter'da burç meraklılarının oldukça sevdiği "Astrolog Elvan" isimli Astroloji Danışmanı, 15 Ekim 2021 tarihinde takipçileriyle güzel haberi paylaştı. Bugün Güneş, Jüpiter üçgenine Ay kavuşumla eşlik edeceğini yazan Elvan Yarma, takipçilerine saat verdi. Yılın en şanslı zamanı dediği saat diliminde, takipçilerinden bir kağıda istedikleri ve diledikleri ne varsa yazmalarını istedi. Herkes o saati bekliyor.

Astrolog Elvan Geliyor gelmekte olan dedi, tarihi ve saati açıkladı! Kalem ve kağıtları hazırlayın!

YILIN EN ŞANSLI ZAMANI

15 Ekim 2021 tarihinde saatler 15.32'i gösterdiği esnada, eline kalem ve kağıdı alan tüm dilek ve isteklerini bir kağıda yazıp, o isteğinin gerçekleşeceğine inanan insanların tüm isteklerinin kabul olacağına dikkat çeken Yarma paylaşımında "15 Ekim Cuma, Türkiye saatiyle 15:32! Yılın en şanslı zamanı. Sakın kaçırmayın! Güneş Jüpiter üçgenine Ay kavuşumla eşlik ediyor. Dilediğiniz ne varsa yazın. Hatta detayına kadar tarif edin. Çok özel bir enerji var gökyüzünde. Yeryüzüne de sirayet edecek. Mucizeler bir anda olur!" ifadelerine yer verdi. 

Astroloji Danışmanı olan Yarma'nın bu tür ritüellerini deneyen çoğu kullanıcı, zaman içerisinde dilek ve isteklerinin gerçekleştiğini belirtiyor. Astrolog Elvan'ın söylediği tarih ve saate uygun ritüellerini yapan insanlar onun bu alanda usta olduğunu düşünüyor.

 

 

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