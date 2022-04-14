Astroloji ne demek, TDK'ya göre Astroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Astroloji ne demek? Astroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi astroloji kelimesi. Peki astroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre astroloji nedir, astroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASTROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Astroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Astroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre astroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yıldız falcılığı

