Astrolojide alçalan ne demek, ne anlama gelir?

Astrolojiyle ilgilenenlerin karşılaştığı önemli kavramlardan biri de alçalan kavramıdır. Alçalan tek başına bir anlam ifade etmese de bu kavramı, alçalan burç veya alçalan ev olarak düşündüğümüzde daha anlaşılır olacaktır. Yükselen burcunun yani doğum haritalarında 1. evin karşısı, alçalan burcu yani alçalan ev olan 7. evi gösterir. İster alçalan ev istersek de alçalan burç diyelim, sonuç olarak anlatılmak istenilen, doğduğumuz anın ufuk çizgisinin bitimine denk gelen, Güneş’in “alçalarak” ışık kaybettiği durumdur. Peki, alçalan ev ve alçalan burç bize ne anlatır?

Karşılıklı İlişkiler

Doğum haritasında 1. evin karşıtı olan ev 7. evdir. Güneş’in ufuk çizgisi üzerinde yükselmeye başladığı evi ifade eden 1. ev, kişinin kişiliğini, benliğini, kimliğini anlatır. Güneş’in ufuk çizgisi üzerinde alçalmaya başladığı ev yani 7. ev de bu kişinin “karşılıklı ilişkilerini” anlatacaktır. Kişinin hayatı boyunca iletişimde bulunduğu insanları, konuları, davranışlarının sonuçlarını, karşı taraftan aldığı tepkileri ifade eder.

Ayrıca hukuki olarak bizi bağlayan ilişki biçimlerini de anlatır. Evlilik, iş ortaklığı, ticaret yaptığımız kişiler vb. de alçalan evin konuları arasına girer. Bu nedenle denilebilir ki, alçalan ev, kişinin benliğini karşı tarafa açtığı bir alandır. Bu alanda nasıl ilişkilerde bulunacağı, bu ilişkilerin kalitesi vs. ise alçalan eve düşen burcun özelliklerine bakılarak anlaşılmaya çalışılır.

Hayatın Çıkış Kapısı

Karşılıklı ilişkiler konusu alçalan evi anlamak için epey açıklayıcı şeyler söyler. Fakat bunun daha çok günümüzün modern astroloji anlayışı içinde tekrar edildiğini bilmek gerekir. Klasik astroloji alçalan eve daha derin yorumlar getirmiştir. Yükselen evi, hayata giriş kapısı olarak nitelendiren klasik astroloji, alçalan eve de hayatın çıkış kapısı demiştir. Bu nedenle, alçalan ev, kişinin “karşılıklı ilişkide” olduğu her durum, kişi ve iletişim biçiminin bir nevi ölümünü de ifade eder. Bu elbette simgesel bir anlatımdır.

Ölümle ifade edilen bir bitiştir. Örneğin bu bitiş, bir sözleşmenin sona ermesi, boşanma ya da hukuki bir ayrılık olarak da karşımıza çıkabilir. Hayatın çıkış kapısı olarak ifade edilmesinin bir diğer sebebi de alçalan evin açık düşmanlıklar, muhalefet, açık karşıtlıklar evi olarak anılmasıdır. Astroloji, bu evin kontrolünün kişide olmadığını, dolayısıyla aslında hayatın her anında kişinin kaderinin karşı tarafa bağlı olduğunu söyler. Bu nedenle kişi, iyi yaptığını düşündüğü davranışlarının karşılığını karşı taraftan düşmanlık görerek de alabilir. Düşmanlığın veya muhalefetin büyüklüğü, alçalan evde yer alan burç ve gezegenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kişiliğin Eksik Yönleri

Alçalan evde yer alan burç karşılıklı ilişkiler sonucunda kişinin kendinde yani kimliğindeki eksik kalan yönleri keşfetmesini de sağlar. Karşılan her insan aslında bireyin davranışları sebebiyle hayatına çektiği insanlardır. Onlardan düşmanlık görmek mümkün olduğu gibi, onlardan pek çok şey öğrenmek de mümkündür.

Örneğin kişiliğin eksik yönleri, alçalan burç kovaysa orijinallik olabilir. Bu durumda daha farklı olanı denemek, sıra dışı insanların arasında olmak, orijinal olmaya cesaret etmek gerekebilir. Ya da alçalan burç yengeçse, duygusal ifade eksiklikleri, duygulara yeterince önem vermeme kişiliğin eksik kaldığı yönler olabilir.