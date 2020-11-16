Astrolojide evler nasıl yorumlanır?

Harita yorumlamalarında 1. evi anlatan yükselen burcun çok önemli olduğunun anlaşılmasıyla doğum haritalarındaki diğer on bir evin de anlamı merak edilmeye başlanmıştır. Evler, Sümerler, Babiller ve Eski Mısır’dan bu yana farklı medeniyetlerin kendi kültürlerine göre farklı yorumlamasıyla bugünkü anlamını kazanmıştır. Peki, doğum haritalarındaki on iki ev ne anlatır?

Evlerin Burçlarla Özdeşleştirilmesi

Modern dünyanın hızlı tüketim anlayışı astrolojide de kendini göstermiştir. Modern astroloji, haritadaki evleri incelerken her bir evin konusunu birkaç kelimeye indirgemiş ve burç sırasına göre evleri burçlarla eşleştirmiştir. Örneğin 4. ev, kişinin köklerini, atalarını, ev hayatını ve klasik astrolojiye göre ölümle ilgili olanı anlatır. Çünkü klasik astroloji 4. evi, yaşam alan bir ev olarak tanımlar.

Fakat bu evi, ev hayatı ve aile konularına indirgeyen modern astroloji burçlar kuşağında dördüncü sırada olan ve yine aile ve ev hayatıyla ilişkili olan yengeç burcu ile özdeşleştirmiştir. Bu yorumlama biçimi kuşkusuz sığ kalacaktır ve farklı yorumlamalara alan açmayacak şekilde kapalı kalmaya devam edecektir.

Bu nedenle aktı çizilmesi gereken şey, evlerle burçların temelde anlamsal bir ilişkisi olmadığıdır. Yükselen burç ne ise evlere düşen burçlar da ona göre belirlenir. Mesela yükselen ikizler burcuysa 4. ev de başak burcu olacaktır ya da yükselen kovaysa kökler ve aile evinde boğa burcu yer alacaktır.

Köşe Evler

Haritayı yorumlarken incelenen evler daha nitelikli analizlere tabi tutulurlar. Astroloji, evleri köşe, ikincil ve düşük evler olarak üç gruba ayırarak inceler. Diğer adıyla kardinal evler olarak da bilinen köşe evler, etkisini hayatın ilk dönemlerinden itibaren hissettiren son derece güçlü evlerdir.

Bu evler, 1., 4., 7. ve 10. ev olmak üzere dört tanedir. 1. ev yükseleni, 4. ev haritanın dip noktasını yani genetiği ve kökleri, 7. ev karşılıklı ilişkileri ve 10. ev de haritanın tepe noktasını yani kariyeri ve başarıyı gösterir. Bu evlere düşen gezegenler özelliklerini yüksek oktavlarda gösterirler.

İkincil Evler

İkincil evler etkinlikleri neredeyse yarı yarıya azalmış evlerdir. Buraya düşen gezegenler özelliklerini gösterir göstermesine ama bu etkiler kişinin hayatını doğrudan etkileyecek belirgin etkiler olmaktan bir parça uzaktırlar. İkincil evler, 2., 8., 5. ve 11. evlerdir.

Düşük Evler

Düşük evler doğum haritalarında etkisi iyice azaltılmış evlerdir. Bu evdeki gezegenlerin kendi özelliklerini göstermesi durumu yüzdelik olarak ancak %25’lik bir orana tekabül eder. Düşük evler 3., 9., 6. ve 12. evlerdir. Bu evler arasından ölüm, kayıplar ve hastalıklarla ilişkilendirilen 6. ve 12. evlerin haricindeki 3. ve 9. evler olumlu içeriklere sahiptirler. Öyle ki 9. ev, Tanrıların evi olarak kabul edilir. Bu nedenle bu ev, kişinin hayat felsefesini anlatan, Tanrıyı algılayışını gösteren bir evdir.