Astrolojide Şans Noktası Ne Demek?

Aynı zamanda haritayı anlamaya çalışan kişiye “detayları” açıklayan bir de Arap Noktaları vardır. Arap Noktaları içerisinde en bilineni şans noktasıdır. Peki, şans noktası neyi anlatır?

Haritanın İşlemeleri: Arap Noktaları

Temel faktörlerden evler, gezegenler ve açılar haritayı inceleyen astrologlara çok önemli bilgiler vermekle birlikte detaylarda eksik kalırlar. İzafi noktalar olan Arap Noktaları ise araştırmacıya temel faktörler arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar verir. Matematiksel hesaplamalarla bulunurlar. Arap Noktaları denmesinin sebebi ilk olarak Yunanlar tarafından kullanılmış olsa da Arap astrologlar tarafından çeşitlendirilip derinleştirildikleri içindir. Teoride doğum haritasındaki her evin kendine ait bir Arap Noktası olduğu düşünülür. Örneğin, amaçlarımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz maddi kaynaklar evi olan 2. evde bulunan Arap Noktası, varlık noktasıdır. Mesela aşk ve çocuklar evi olarak kabul edilen 5. evde yer alan nokta, çocuklar noktasıdır. Ama Güneş ve Ayın birbiriyle etkileşimi üzerinden hesaplanan noktalar da bulunmaktadır. Ruh noktası ve şans noktası bunlardandır.

En Bilindik Arap Noktası

Ölüm noktası, varlık noktası, yaşamın kaynağı noktası gibi çeşitli Arap Noktaları içinde kuşkusuz en popüleri şans noktasıdır. Bu nokta, yükselen derecesinin işin içinde olduğu yöneten aktif enerji Güneş ile duygusal ve pasif enerji olan Ayın en verimli şekilde ifadelerini buldukları izafi bir noktadır. Şans noktası klasik astrologlardan bu yana Ay özelliklerine daha fazla vurgu yapması sebebiyle Ay Noktası olarak anılır. Öte yandan şans noktasının Latince karşılığı da pars fortunadır. Nam-ı diğer pars fortuna olan şans noktası, kişinin bu hayatındaki kısmetini açıklar. Adı üstünde, kişinin hangi alanlarda şanslı olacağı, kısmetinin nereden nasıl geleceği, kısacası bu hayatında “payına düşenin” ne olduğunu ifade eder.

Her Anlamda Zenginlik

Şans noktası, parasal zenginliği, iyi şansı ve genel olarak maddi kaynak ve kazançları anlatır. Ama sadece maddi zenginliği düşünmek şans noktasını anlamayı zorlaştıracaktır. Astroloji, şans noktasını kişinin ruhsal gelişim kapasitesini anlamada da kullanır. Ruhsal zenginliğe ulaşmadaki destekleri, manevi kaynakları, ruhsal gelişimin hangi alanda nasıl gerçekleşeceğini şans noktasının detaylı incelenmesiyle anlamaya çalışır. Bu nedenle şans noktasının her anlamda zenginliği ifade ettiğini söylemek mümkündür.

Şans Noktası Doğum Haritasında Nerede?

Tabi şans noktasının bulunduğu ev ve yaptığı açıların, doğal olarak kişiye akması beklenen şansı ve kısmeti ne oranda nasıl etkilediği de önem taşımaktadır. Örneğin, kardinal evlerden birinde yani 1., 4., 7. veya 10. evde yer alan bir şans noktası etkisini, son derece güçlü ve etkin biçimde hayatın erken dönemlerinden itibaren göstermeye başlayacaktır. Aksine düşük veya ikincil evlerde kendini göstermesi biraz zaman alacaktır. Ayrıca Mars ve Satürn gibi malefik gezegenlerle açı yapıyor olması da şans noktasının zarar göreceğine işaret edebilir.