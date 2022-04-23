Astronom ne demek, TDK'ya göre Astronom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Astronom ne demek? Astronom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi astronom kelimesi. Peki astronom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre astronom nedir, astronom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASTRONOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Astronom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Astronom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre astronom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gök bilimci

