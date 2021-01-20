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Astsubay alımı açıklandı mı? Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı

Astsubay alımı açıklandı mı? Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay alımı sonuçları sonuçlarıyla ilgili duyuru yayımladı. Beklenen müjdeli haber geldi, sonuçlar açıklandı. İşte Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı ...

Astsubay alımı açıklandı mı? Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı

25 Aralık'ta tamamlanan Muvazzaf Astsubay alımı başvurularının sonuçları MSB tarafından ilan edildi. Kurum tarafından, ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye  https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.’ açıklaması yapıldı. İşte MSB sonuç sorgulama ekranı...

MUVAZZAF ASTSUBAY SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın beklediği Muvazzaf Astsubay sınav sonuçları açıklandı. Alımlarda ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmayan, lisans mezunları için ise 27 yaşından büyük olmayanlar adaylar başvuru yapabildi.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR? 

MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlandı. Detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

MSB SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MSB PERSONEL TEMİN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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