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Astsubay Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Astsubay Başçavuş (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Astsubay Başçavuş (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Astsubay Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.23
 
Meslek Adı : Astsubay Başçavuş (Jandarma)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
 
Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
 
Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Astsubay Başçavuş (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör) mesleği için “1120.10” kod olarak kullanılır iken Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde) mesleği için “7318.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Başçavuş (Jandarma) Meslek Kodu “0210.23” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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