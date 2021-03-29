Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.06



Meslek Adı : Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Orta öğretim (Lise ve Dengi)

Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı mesleği için “7412.01” kod olarak kullanılır iken Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı mesleği için “2432.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri) Meslek Kodu “0210.06” olarak belirlenmiştir.