Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.04



Meslek Adı : Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRSveECS) mesleği için “8344.05” kod olarak kullanılır iken Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü mesleği için “7311.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu “0210.04” olarak belirlenmiştir.