Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.35



Meslek Adı : Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Görev ve İşlem Basamakları : Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik); kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mekaniker-Türbin (Uçak Ve Gemi Türbinleri Hariç) mesleği için “7233.24” kod olarak kullanılır iken Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı mesleği için “8219.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0210.35” olarak belirlenmiştir.