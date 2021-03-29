Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.01



Meslek Adı : Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) mesleği için “8154.55” kod olarak kullanılır iken İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni mesleği için “2321.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri) Meslek Kodu “0210.01” olarak belirlenmiştir.