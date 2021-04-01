Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0210.24



Meslek Adı : Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi mesleği için “7223.70” kod olarak kullanılır iken Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya ) mesleği için “7319.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Meslek Kodu “0210.24” olarak belirlenmiştir.