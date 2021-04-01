Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 0210.24
Meslek Adı : Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma)
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Meslek Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Meslek Birim Grubu : Subay Olmayan Silahlı Kuvvetlerin Daimi Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi mesleği için “7223.70” kod olarak kullanılır iken Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya ) mesleği için “7319.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Meslek Kodu “0210.24” olarak belirlenmiştir.