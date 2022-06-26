Astsubay sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı

24 Haziran, 22:00 sıralarında Bandırma Yenice Mahallesi yakınlarında bulunan rüzgar türbinlerinin olduğu noktada, Astsubay sevgilisi Burkay Urcan'ın ateşlediği silahla ölen polis Kübra Açar, ailesi ve sevdikleri tarafından dün son yolculuğuna uğurlandı. Burkay Urcan, sevgilisine 3 el ateş ettikten sonra kendisi de intihar edip ölmüştü.

"KUZUM SANA NASIL KIYDILAR"

Anne Rahime Açar, kızının cenazesinde gözyaşları içinde, "Kuzum bizi bırakıp nereye gidiyorsun. Sen daha çok küçüktün. Kara kuzum, küçük kuzum yavrum kıyamam sana yavrum. Mekanın cennet olsun yavrum" diye ağıtlar yaktı. Baba Ali Açar ise "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Kuzum sana nasıl kıydılar. Biz sensiz ne yaparız" şeklinde konuştu.

"HAYALİ, ECELİYMİŞ"

Kübra Açar'ın üniversite arkadaşı Mürvet Aslan da,"Kübra benim lise ve üniversiteden arkadaşımdı. Hep bize polis olacağını ve sınava gireceğini söylüyordu. Tek hayali polis olmaktı. Polislikten başka bir şey bilmiyordu. Hayali eceliymiş, en çok isteği polis olmaktı. Çok deli doluydu. Bu ölüm ona yakışmadı. Hep biz onu 'deli kız' diye severdik. İlk görev yeri Balıkesir'di. 7 ay önce geldiğinde konuşmuştuk. O zamanlar sevgilisi yoktu" ifadelerine yer verdi.