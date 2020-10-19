Asuman’la Sevgili Dünürüm bitti mi? Saat kaçta? Sevgili Dünürüm neden yok?

Asuman’la Sevgili Dünürüm neden yok? Sunuculuğunu Asuman Krause'nin üstlendiği ekranların sevilen yarışması Asuman’la Sevgili Dünürüm'ün Show TV'nin yayın akışından kaldırılması izleyicileri şaşırttı. Peki Asuman'la Sevgili Dünürüm neden yok, final mi yaptı? Asuman’la Sevgili Dünürüm bitti mi?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FİNAL Mİ YAPTI? NEDEN YOK?

Hafta içi her gün öğlen kuşağında yer alan Asuman’la Sevgili Dünürüm bugün ekranlara gelmedi. Show TV yayın akışında da yer almayan programın takipçileri neden kaldırıldığını araştırmaya başladı. Bu hafta boyunca yayın akışında yer almayan programla henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm’ün yayın saati 12:30’a alınmıştı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:45 Kalp Atışı

15:15: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

0015: Arıza

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976'da Almanya'da doğan Asuman Krause, Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı .Asuman Krause Türk bir anneyle, Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımı'na girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında "Yaz Sabahı" isimli showun sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filminde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. "No Savaş Yes Manken" tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un "İyi Aile Çocuğu" tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü "Çok Yalnızım"ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için, albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi ise Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu'na benzetildi.

İkinci albümü "Kukla" ise 2008 yılında yayınlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sunan Krause, Show TV'de Wipe Out adlı yarışmanın 4. serisini sundu.

Ayrıca, Star Tv'de Fear Factor Extreme adlı programı sunmuştur. 2011'in Kasım ayından itibaren ise FOX'ta yeniden yayınlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu da üstlendi..Tüm Dünyada 'şov programlarının atası' olarak kabul edilen Big Brother ilk kez Türk İzleyici ile 28 Kasım 2015'te buluştu ve Efsane programın sunuculuğunu Asuman Krause yaptı.

Asuman Krause şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm programının sunuculuğunu üstlendi.