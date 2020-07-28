Asuman'la Sevgili Dünürüm tanıtım fragmanı Show TV ekranlarında yayınlandı. Ünlü sunucu Asuman Krause'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışma programını şimdiden merak konusu oldu.

Gelinler kolları sıvayıp mutfaklara giriyor leziz mi leziz yemekleri puanlayıp en başarılı menüyü belirlemekse dünürlere kalıyor.

Kim demiş anne ile kayınvalide anlaşamaz diye? Dünürler menüyü belirliyor, gelinler yemeği yapıyor! Asuman'la Sevgili Dünürüm çok yakında SHOW TV'de başlıyor...

Show TV’nin yepyeni yarışması Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzetin gerçek ustaları dünürler bir olup mutfağa giriyor, birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse gelinlerine düşüyor.

Kolları sıvayan dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause’nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.

Dünürlerin sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırladıkları Asuman'la Sevgili Dünürüm çok yakında Show TV’de!