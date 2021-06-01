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Aşur isminin anlamı nedir, Aşur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Aşur isminin anlamı; onuncu, onda bir demektir. Bu içeriğimizde Aşur isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Aşur isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Aşur isminin anlamı nedir, Aşur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Aşur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Aşur ismi ne demek, Aşur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Aşur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aşur İsminin anlamı nedir? TDK Aşur anlamı:

Aşur isminin Türk Dil Kurumu'nda anlamı kullanılmamaktadır.

Aşur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Aşur ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Aşur isminin kökeni:

Aşur ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Aşur isminde 1355 kişi bulunmaktadır.

Aşur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Aşur isminin rengi:

Deniz Mavisi

Aşur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Aşur isminin Harf Analizi Nedir ?

Aşur ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Aşur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Aşur ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Ş : 23

U : 25

R : 21

= 70 Aşur İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Aşur ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Aşur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Aşur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   Ş: 1   U: 3   R: 9 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Aşur isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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