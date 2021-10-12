Aşure Günü ne demek, TDK'ya göre Aşure Günü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aşure günü ne demek? Aşure günü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aşure günü kelimesi. Peki aşure günü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aşure günü nedir, aşure günü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aşure günü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aşure günü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşurenin pişirildiği muharrem ayının onuncu günü

