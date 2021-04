At Arabası Sürücüsü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar? At Arabası Sürücüsü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile At Arabası Sürücüsü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

A+ A-

Meslek Kodu : 9332.06



Meslek Adı : At Arabası Sürücüsü Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar



Meslek Grubu : Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar



Meslek Birim Grubu : Hayvanlar Tarafından Çekilen Taşıtların Ve Makinelerin Sürücüleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Görev ve İşlem Basamakları : At Arabası Sürücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir. At Arabası Sürücüsü Meslek Kodu Nedir? SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı) mesleği için “2359.52” kod olarak kullanılır iken Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) mesleği için “3211.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır. ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre; At Arabası Sürücüsü Meslek Kodu “9332.06” olarak belirlenmiştir. Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü At Arabası Sürücüsünedirnasıl olunurne iş yapar