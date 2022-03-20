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  3. At mı, eşek mi belli değil! Şanlıurfa bir garip heykel, görenler şaştı kaldı!

At mı, eşek mi belli değil! Şanlıurfa bir garip heykel, görenler şaştı kaldı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde aydınlatma direklerinde kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma asma-germe ve direk motifi ihalesinin ardından güvercin heykelinin bulunduğu bölgedeki heykeller sökülerek at heykeli dikildi. Birçok kişinin tepkisini çeken heykel daha sonra kaldırıldı.

At mı, eşek mi belli değil! Şanlıurfa bir garip heykel, görenler şaştı kaldı!

Ülkemizin birçok noktasında yapılan heykellerin bir kısmı oldukça beğeni toplarken bir kısmı ise halk tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'daki ay heykeli de vatandaşların yoğun tepkisini çekmesinin ardından kaldırılmak zorunda kalındı.

EŞEĞE DAHA ÇOK BENZİYOR

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon 40 bin TL bedelle aydınlatma direklerinde kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma asma-germe ve direk motifi ihalesi açıldı. İhalenin ardından Şanlıurfa'da bir dönem güvercin heykelinin bulunduğu bölgedeki heykeller sökülerek yerine at heykeli dikildi. Dikilen heykele de aydınlatma sistemi takıldı ancak vatandaş bu heykeli beğenmedi.

TEPKİ SONRASI KALDIRILDI

Yapılan yeni heykelin at dışında eşeği daha çok andırması dikkat çekerken Sanlıurfa halkı güvercin simgelerinin Şehitlik kavşağına daha çok yakıştığını ifade ederek  dikilen at heykelinin kaldırılması ve eski heykellerin geri getirilmesi için tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan at heykeli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından söküldü.

At mı, eşek mi belli değil! Şanlıurfa bir garip heykel, görenler şaştı kaldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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