ATA AÖF çıkmış sorular | ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF
Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler ATA AÖF çıkmış sorulara ulaşmak istiyor. Bizler de sizler için ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF şeklinde haberimizde derledik.
Çeşitli sebeplerden dolayı örgün öğretim göremeyen milyonlarca kişi eğitimini uzaktan devam ettiriyor. Her yıl bir çok kişi Açık Öğretim Fakültelerine kayıt oluyor. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler sınav zamanı ATA AÖF çıkmış soruları araştırıyor. İşte ATA AÖF çıkmış sorular pdf...
ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevapları aşağıdaki gibidir.
ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR PDF
ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SORULARI 2013 -2014 – 2015- 2016
ATA AÖF TÜRK DİLİ 1 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
ATA AÖF TÜRK DİLİ 1 BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR
ATA AÖF TÜRK DİLİ 2 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR
ATA AÖF TÜRK DİLİ 2 BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR
SINAV SORU VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?
AÖF sınav soru ve cevaplarına erişim kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav soru ve cevaplarına aşağıdaki adımları uygulayarak erişebilirsiniz.
1 “LMS”sistemine giriş yapınız.
LMS sistemine OBS üzerinden veya lms3.ataaof.edu.tr’ den ulaşabilirsiniz.
2 “Sınav Soruları”sayfasına giriş yapınız.
LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Sınav Soruları” nı tıklayınız
3 Ders başlığı üzerinden soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz.
LMS DERS KİTABI
Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim kitaplarını RESMİ internet sitesi üzerinden satışa sunmuştur. TELİF HAKLARI'ndan doğan yükümlülüklerden dolayı üniversitenin resmi kanalları haricinde özel şirketlerin kitap satışı yapması YASAL OLARAK mümkün değildir.