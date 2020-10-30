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ATA AÖF çıkmış sorular | ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF

Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler ATA AÖF çıkmış sorulara ulaşmak istiyor. Bizler de sizler için ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF şeklinde haberimizde derledik.

ATA AÖF çıkmış sorular | ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF

Çeşitli sebeplerden dolayı örgün öğretim göremeyen milyonlarca kişi eğitimini uzaktan devam ettiriyor. Her yıl bir çok kişi Açık Öğretim Fakültelerine kayıt oluyor. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler sınav zamanı ATA AÖF çıkmış soruları araştırıyor. İşte ATA AÖF çıkmış sorular pdf...

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevapları aşağıdaki gibidir.

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR PDF

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SORULARI 2013 -2014 – 2015- 2016 

ATA AÖF TÜRK DİLİ 1 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA AÖF TÜRK DİLİ 1 BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR

ATA AÖF TÜRK DİLİ 2 FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA AÖF TÜRK DİLİ 2 BÜTÜNLEME ÇIKMIŞ SORULAR

ATA AÖF çıkmış sorular | ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF

SINAV SORU VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

AÖF sınav soru ve cevaplarına erişim kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav soru ve cevaplarına aşağıdaki adımları uygulayarak erişebilirsiniz.

“LMS”sistemine giriş yapınız.

LMS sistemine OBS üzerinden veya lms3.ataaof.edu.tr’ den ulaşabilirsiniz.

2 “Sınav Soruları”sayfasına giriş yapınız.

LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Sınav Soruları” nı tıklayınız

3 Ders başlığı üzerinden soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz. 

LMS DERS KİTABI

 Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim kitaplarını RESMİ internet sitesi üzerinden satışa sunmuştur. TELİF HAKLARI'ndan doğan yükümlülüklerden dolayı üniversitenin resmi kanalları haricinde özel şirketlerin kitap satışı yapması YASAL OLARAK mümkün değildir. 

ATA AÖF çıkmış sorular | ATA AÖF çıkmış soru ve cevapları PDF

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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