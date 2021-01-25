ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AÖF sınav sonuç sorgula!

ATA AÖF final sınavları 4-15 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler final sınav sonuçlarına çevrildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ders geçme notunun alt sınırının 30'dan 35'e çıkarıldığı açıkladı.

Peki; ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının erişime açıldığı açıklandı.

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Pazartesi (18 Ocak 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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