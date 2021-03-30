Atatürk Üniversitesi (ATA) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları Nisan ayında yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı online sınav programı kurum tarafından öğrencilerle paylaşıldı. Peki ATA AÖF sınavları saat kaçta 2021? AÖF sınavı saat kaçta bitiyor 2021?

ATA AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA 2021?

ATA AÖF online sınav sistemi 5 Nisan'da açılacak, 16 Nisan' kadar öğrenciler sınavlarına girebilecek. Sistem bu süreç boyunca her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında erişime açık olacak.

Öte yandan adaylara sınavda her bir ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR 2021?

ATA AÖF sınavları hakkında kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

''Sınav sistemimiz 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “boş bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.''