Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen komedyen Ata Demirer iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile sevgili olduğu iddia edildi. Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile kendi evinde buluşması iddiaları güçlendirdi.

Kitrinou, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek ayağından sakatlanan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği söyleniyor. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafı aşk iddialarını ortaya çıkarırken henüz ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan kaza geçirdiğinde kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" ifadelerini kullanmıştı.