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  3. Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren ünlü oyuncu Ata Demirer, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Demirer'in eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen komedyen Ata Demirer  iki sene önce yayınlanan Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile sevgili olduğu iddia edildi. Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile kendi evinde buluşması iddiaları güçlendirdi.

Kitrinou, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek ayağından sakatlanan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği söyleniyor. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafı aşk iddialarını ortaya çıkarırken henüz ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.

Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

Öte yandan kaza geçirdiğinde kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Ata Demirer'in sürpriz aşkı! Gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Fotoğraflar iddiaları güçlendirdi

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