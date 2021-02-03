Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe ile 02.02.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Fenerbahçe
|1
|2
Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Yakup Özhan(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 55. Yusuf Abdioğlu, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 2. Burak Can Çamoğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 41. Joseph Akomadı, 23. Abdurrahman Canlı, 5. Isaac Sackey, 3. Alexandros Katranıs, 19. Muhammed Mert, 30. Mohammed Kesselly Kamara
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 37. Fılıp Novak, 52. Uğur Kaan Yıldız, 67. Mesut Özil
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 23. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|24
|-6
|15
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları
|02.02.2021
|Hatayspor
|1-2
|Fenerbahçe
|02.02.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Kasımpaşa
|02.02.2021
|Galatasaray
|3-0
|Başakşehir FK
|03.02.2021
|Konyaspor
|Gençlerbirliği
|03.02.2021
|Sivasspor
|BB Erzurumspor
|03.02.2021
|Kayserispor
|Alanyaspor
|03.02.2021
|Antalyaspor
|Beşiktaş
|03.02.2021
|Fatih Karagümrük
|Gaziantep FK
|04.02.2021
|Trabzonspor
|Denizlispor
|04.02.2021
|Göztepe
|Yeni Malatyaspor