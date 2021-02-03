Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe ile 02.02.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu? Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maç sonucu: Atakaş Hatayspor Fenerbahçe 1 2 Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.02.2021 16:00

Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Yakup Özhan(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 55. Yusuf Abdioğlu, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 2. Burak Can Çamoğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 41. Joseph Akomadı, 23. Abdurrahman Canlı, 5. Isaac Sackey, 3. Alexandros Katranıs, 19. Muhammed Mert, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 37. Fılıp Novak, 52. Uğur Kaan Yıldız, 67. Mesut Özil

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 44 23 4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 37 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 29 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 24 -6 15 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 20 -15 19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 19 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları