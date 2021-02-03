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Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe ile 02.02.2021 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR FENERBAHÇE
Atakaş Hatayspor Fenerbahçe
1 2

Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.02.2021 16:00

Atakaş Hatayspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Yakup Özhan(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 55. Yusuf Abdioğlu, 90. Strahıl Venkov Popov, 16. Mesut Çaytemel, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 2. Burak Can Çamoğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 41. Joseph Akomadı, 23. Abdurrahman Canlı, 5. Isaac Sackey, 3. Alexandros Katranıs, 19. Muhammed Mert, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 37. Fılıp Novak, 52. Uğur Kaan Yıldız, 67. Mesut Özil

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş21142548254423
4Alanyaspor21114637213716
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK219843526359
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük218763329314
9Antalyaspor21786212629-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor21597222824-6
15Başakşehir FK226610274024-13
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor215511203520-15
19Gençlerbirliği215412204119-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları

02.02.2021Hatayspor1-2Fenerbahçe
02.02.2021Çaykur Rizespor1-1Kasımpaşa
02.02.2021Galatasaray3-0Başakşehir FK
03.02.2021Konyaspor Gençlerbirliği
03.02.2021Sivasspor BB Erzurumspor
03.02.2021Kayserispor Alanyaspor
03.02.2021Antalyaspor Beşiktaş
03.02.2021Fatih Karagümrük Gaziantep FK
04.02.2021Trabzonspor Denizlispor
04.02.2021Göztepe Yeni Malatyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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