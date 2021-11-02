Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, düzenlediği basın toplantısında Karadeniz’deki tüm büyük marketlerle iş birlikleri olduklarını dile getirerek," Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz” dedi. Bu açıklama sosyal medyada tepkilere neden olurken Atakum Belediyesinin hangi parti tarafından yönetildiği merak konusu oldu. Peki Atakum Belediyesi hangi parti? Belediye başkanı kim? Cemil Deveci kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ATAKUM BELEDİYESİ HANGİ PARTİ? BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Samsun'un Atakum Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Avukat Cemil Deveci 111 bin 574 geçerli oyun 54 bin 076'sını alarak belediye başkanı seçilmiştir.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI CEMİL DEVECİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cemil Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat’ta, lise eğitimini Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1984 yılında Samsun Barosuna kaydoldu. Halen Cemil Deveci Hukuk Bürosu'nda Kurucu Avukat olarak, serbest avukatlık yapmaktadır.

Deveci, 1977-1980 yılları arasında TÜS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği) Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)’e üye oldu. SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Bir dönem CHP Samsun İl Başkanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Orta derecede Fransızca bilen Deveci, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cemil Deveci, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanı olarak seçildi.