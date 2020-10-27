Hatay'da 72 yaşındaki anne, şiddetten kaçan oğlunu 40 yıldır arıyor!Real Madrid, yine kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıAslıhan Doğan Turan 3'üncü bebek için izin bekliyor!1 gram altın kaç TL? 28 Ekim 2020 Çarşamba gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...Mevlid Kandili hangi hicri aydadır? 2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili nedir?Mevlid Kandili nedir ve neden kutlanır?28 Ekim spor manşetleri | 28 Ekim spor gazetesi sayfalarıSuriyeli çocuğu uyuyan annenin yanından kaçırmaya çalıştıMevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman? Hicri takvime göre ayın kaçında?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Atalanta 2-2 Ajax | MAÇ SONUCU

Atalanta 2-2 Ajax | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 2. maçında Atalanta ile Ajax İtalya'da 2-2 berabere kaldı.

Atalanta 2-2 Ajax | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu mücadelesinde Atalanta kendi evinde Ajax'ı ağırladı. Maçın 30. dakikasında Dusan Tadic penaltıdan Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi. 38'de Lassina Traore skoru AJax adına 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Atalanta'da Duvan Zapata şov vardı. Kolombiyalı forvet 54 ve 60. dakikalarda iki gol atarak takımına beraberliği getirdi. Maç 2-2 sona ererken Ajax 1, Atalanta ise 4 puana yükseldi.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ