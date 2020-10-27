Atalanta 2-2 Ajax | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu mücadelesinde Atalanta kendi evinde Ajax'ı ağırladı. Maçın 30. dakikasında Dusan Tadic penaltıdan Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi. 38'de Lassina Traore skoru AJax adına 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Atalanta'da Duvan Zapata şov vardı. Kolombiyalı forvet 54 ve 60. dakikalarda iki gol atarak takımına beraberliği getirdi. Maç 2-2 sona ererken Ajax 1, Atalanta ise 4 puana yükseldi.