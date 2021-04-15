Atalarından kalma geleneğe sahip çıkıyorlar, Katar'da geleneksel gemiler ve denizcilik yaşatılıyor

Katar ve Körfez halkının mirası olan ahşap gemiler ve onlarla yapılan denizcilik faaliyeti, ülkede geleneksel şekilde yaşatılarak, gelecek kuşaklara aktarılıyor. Atalarının mirasını canlandırmak için en-Nebbaş adlı geleneksel gemiyi kullanan Katarlı genç Hasan Abdurrezzak es-Seyyid, "Katarlılar uzun zamandan beri yaşayan bu mirasa önem veriyorlar. Bu yüzden gemilerin sahibi oldular. Bununla gurur duyuyorlar ve mirası koruyorlar." dedi.

Seyyid, geleneksel yöntemlerle inci dalışı ve balıkçılığı üzerine düzenlenen Sinyar Festivali ve Katara'da komşu ülkelerden de katılımcılar ile her yıl düzenlenen Geleneksel Arap Yelkenli Festivalinin bu alandaki etkinliklerden olduğunu belirtti. Seyyid, Katar'ın 3 tarafının denizlerle çevirili olması dolayısıyla her zaman denizin ülkesinde önemli bir yeri olduğunu ve inci dalışı, inci ticareti, balıkçılık ve mal nakliyatı gibi denizcilik faaliyetlerinin de yaygın olduğunu aktardı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı