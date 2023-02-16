Atamer Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atamer Bilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Atamer Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Atamer Bilgin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Atamer Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atamer Bilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atamer Bilgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atamer Bilgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atamer Bilgin 10 Ocak 2001 tarihinde Canakkale şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atamer Bilgin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HTK Sports & Media yapmaktadır. Atamer Bilgin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

24 Erzincanspor futbol takımında oynamaktadır. 24 Erzincanspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Atamer Bilgin'nin 24 Erzincanspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Atamer Bilginboyu ve yaşı kaç

Atamer Bilgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atamer Bilgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Atamer Bilgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atamer Bilgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U19

4 Ağu 2020 yılında Beşiktaş

2 Ekim 2020 yılında Van Spor FK

29 Ocak 2021 yılında Beşiktaş

1 Şubat 2021 yılında Boluspor

2 Şubat 2022 yılında Beşiktaş

3 Şubat 2022 yılında Somaspor

30 Haziran 2022 yılında Beşiktaş

16 Temmuz 2022 yılında Etimesgut Bld

19 Ocak 2023 yılında 24 Erzincanspor

Atamer Bilgin kimdir

Atamer Bilgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atamer Bilgin şuan 24 Erzincanspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Atamer Bilgin nereli

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