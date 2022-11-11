Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan görevli müdürün sosyal medyada yayılan rüşvet görüntüleri sonrasında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

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CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün odasında bulunan bir kişiyle yaptığı konuşmalar sonrasında aldığı bir tomar pars sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. O görüntüler sonrası müdürün görevine son verilirken yeni bir adımda İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!

BELEDİYEYE SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakanlığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nca, Ataşehir Belediyesi'nde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde açık bir şekilde karşısındaki kişiden rüşvet aldığı görülmüştü. Kısa sürede gündem olan görüntüler sonrasında tepkiler çığ gibi büyümüştü.

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