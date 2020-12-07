Masterchef yarışmacıları hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı! İşte o isimlerin yok artık dedirten hayatları!Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?VGM burs sonuçları belli oldu mu? VGM burs sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2020?VGM burs başvurusu 2020-2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? VGM burs başvuru sonuçları sorgulamaHatay'ın Payas ilçesi Emniyet Müdürü Hüseyin Bağ koronadan öldüFloyd Mayweather, YouTuber Logan Paul ile dövüşecek!EBA TV 7-11 Aralık ders programı | TRT EBA TV 7-11 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV canlı yayın ekranıAtaşehir PTT'de panik dolu anlar! Akli dengesi bozuk şahıs silahlı soygun girişiminde bulundu!Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruzKYK taahhüt onaylama nasıl yapılır? Burs, öğrenim kredisi taahhüt onaylama son tarihi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ataşehir PTT'de panik dolu anlar! Akli dengesi bozuk şahıs silahlı soygun girişiminde bulundu!

Ataşehir PTT'de panik dolu anlar! Akli dengesi bozuk şahıs silahlı soygun girişiminde bulundu!

Ataşehir'de bir PTT şubesine gelen silahlı şahıs soygun girişiminde bulundu. Görevliden paraları alan soyguncu şahıs bir süre sonra aldığı para ve silahı yere bırakarak PTT içerisinde bulunan polis ekiplerine teslim oldu.

Ataşehir PTT'de panik dolu anlar! Akli dengesi bozuk şahıs silahlı soygun girişiminde bulundu!

Olay saat 10.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı bir kişi PTT şubesine girerek güvenlik görevlisini silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Vezneden paraları alan soyguncu bir süre sonra PTT şubesinden çıkmadan aldığı paraları ve silahı masaya bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polisler PTT şubesine girerek soygun girişiminde bulunan şahsı gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. PTT şubesi içerisinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Olaya tanık olan Fuat Eren, "Akli dengesi olmayan birisiymiş galiba. Silahı nereden nasıl bulmuş bilmiyoruz. İçeri giriyor, soygunu yapıyor, sonra parayı geri verip polisi arayın diyor. Kendisi polisi çağırtmış. Silah sesi duymadık" dedi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT