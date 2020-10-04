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  3. Ataşehir'de yangın: Anne ve çocuklarını komşular kurtardı

Ataşehir'de yangın: Anne ve çocuklarını komşular kurtardı

Ataşehir'de iki katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Ataşehir'de yangın: Anne ve çocuklarını komşular kurtardı

Ataşehir'de bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada çıktı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan kadın ve iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, mahsur kalanları pencerenin demir parmaklıklarını sökerek dışarı çıkarttı. Anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bir mahalle sakini, "Evdeydim, dumanlar çıktığını gördük. Duman çıkınca panikleyerek geldik. Mahalle halkıyla beraber uğraştık. Kıramadık kapıyı yukarıda. Yukarısı çok alev alınca aşağıya döndük. Çocuklar ve kadın da Allah'tan bu tarafa gelmişti. Mahalleli olarak demiri köşeden asıla asıla çıkarttık çocukları Allah'a şükür. Şu an can kaybımız yok." dedi.

Berna Akkaya
Editör


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